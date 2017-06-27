Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'ta Mesut Özil bombası!

Portekizli yıldız Pepe transferinde büyük aşama kaydeden Beşiktaş, Arsenal'ın dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ile harekete geçti.

27 Haziran 2017 Salı 10:22
Beşiktaş'ta Mesut Özil bombası!

Pepe transferinde büyük yol kateden Beşiktaş, herkesin tanıdığı dünya yıldızı bir oyuncuyu gündemine aldı. 

Beşiktaş yönetimi, Mesut Özil'in transferi için ilk teması kurdu! Siyah-beyazlı yönetim transfer konusunda oyuncunun menajerinden bilgi aldı. İstişarelerini sürdüren Beşiktaş, kadroda yeterli kontenjan açması durumunda bu transferdeki girişimlerini bir adım öteye taşıyabilir. Arsenal'daki geleceği belirsiz olan Türk asıllı Alman futbolcu, 2018'de bitecek olan sözleşmesini yenilemedi. İngiltere basını, Mesut'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor. Mesut Özil'in adı son dönemlerde Fenerbahçe ile birlikte sıklıkla anıldı. Beşiktaş'ın Mesur Özil için 7 Milyon Euro'luk bir teklifte bulunması bekleniyor.

Hürriyet

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 10:22
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Pepe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bunu yapan insan olamaz!
    1. Bunu yapan insan olamaz!
    2. Tarihi vurgun! Mağaralarda hazine..
    3. İbretlik görüntü! Yerde kıvranıp durdu
    4. Zuckerberg o işe de el attı! Rekor..
    5. Cumhurbaşkanı tepki gösterdi! Harekete..
    6. AVM'de bıçaklı dehşet!
    7. Kılıçdaroğlu'na destek Kandil'den geldi
    8. Dolar yeniden çakıldı
    9. Korkunç bir kaza haberi daha! Ölü ve..
    10. Terörden temizlenen kentte tarihi artış!
    11. Mermerde Hindistan sevinci
    12. Ege Bölgesi'nin ihracatı %3 arttı
    13. Türkiye'den dev hamle! 3 sektöre..
    14. 22 milyon Amerikalı sigortasız..
    15. Operasyon bayramdan sonra! YPG'nin..
    16. Çöpe attıklarıyla Afrika'yı doyururlar!
    17. Beşiktaş'ta Mesut Özil bombası!
    18. Hakan Çalhanoğlu İtalya yolcusu!
    19. Zekai Aksallı minbere böyle çıktı!
    20. Galatasaray'a müjde... Koptu geliyor!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!