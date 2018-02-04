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Beşiktaş'ta kırmızı alarm

Siyah-Beyazlı yönetim, Bursa'da bırakılan 2 puanın ardından takımdaki sorunları tespit etmek için kolları sıvadı.

04 Şubat 2018 Pazar 10:03
Beşiktaş'ta kırmızı alarm

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Başkan Fikret Orman şampiyonluk şanslarının büyük risk altına girmesi nedeniyle en kısa sürede Teknik Direktör Şenol Güneş’le bir araya gelecek. Takımdaki gruplaşma iddialarına odaklanan Orman bu konuda bir probleme rastlanırsa çözüme yönelik radikal önlemler alacak.

Bursaspor deplasmanında kaybedilen 2 puan, Beşiktaş Yönetimi’ni harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar, Başkan Fikret Orman’ın takımla daha da yakından ilgilenmesi konusunda fikir birliğine vardı. Şampiyonluk yarışında yaşanan kayıpların son bulmasını isteyen yöneticilerin bu konuda Başkan Orman’la bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı.

RADİKAL KARARLAR ALACAK

Siyah-beyazlı yöneticilerin önerisini yerinde bulan Başkan Orman’ın hiç vakit kaybetmeden Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya geleceği belirtildi. Şampiyonluk şansının artık büyük bir risk altında olması nedeniyle kulüpte ‘kırmızı alarm’ vermeye hazırlanan Fikret Orman’ın, Güneş ile baş başa uzun bir görüşme yapacağı bildirildi. Takımdaki tüm sıkıntıları öğrenecek olan Orman’ın çözüme yönelik radikal kararlar almaya çalışacağı vurgulandı.

Başkan Fikret Orman’ın özellikle takım içerisinde gruplaşma olup, olmadığı üzerinde duracağı öğrenildi. Böyle bir durumda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını yakın çevresine söyleyen Başkan Fikret Orman, tüm takıma Şenol Güneş’in arkasında olduğu mesajını da net biçimde verecek.

Birikmiş maaşları ödeyerek takımdaki maddi sıkıntıları gideren Fikret Orman’ın, sezon sonuna kadar BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne sık sık gideceği ifade edildi. Üst üste 3. şampiyonluğu çok isteyen ve bu doğrultuda ezeli rakiplerin aksine devre arasında üç transfere imza atan Orman’ın “Bu kadar emek boşa gitmemeli. Bu ligde daha çok sürpriz sonuçlar olacaktır. Biz son haftaya kadar bu yarışı kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Üstümüze düşeni eksiksiz yerine getirmeliyiz” diye konuştuğu da vurgulandı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:03
  1. beşiktaş
  2. süper lig
  3. şenol güneş
  4. fikret orman

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