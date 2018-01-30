Beşiktaş'ta iki oyuncu kadro dışı kalıyor!

Siyah-beyazlı yönetimin, Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği iki yabancı oyuncuyu da zorunlu olarak altyapıya göndereceği öğrenildi.



Sezonun ilk yarısında U21 takımıyla bazı maçlara çıkan Aras'ın istediği düzeyde bir kulüp bulamadığı ve bu nedenle yeniden altyapıya gitmeyi kabul ettiği belirtildi.



Club Brugge'e transferi son anda suya düşen Boyko'nun ise profesyonel takımla birlikte antrenmanlara çıkmak istediği ve sezon sonunda takımdan ayrılmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.



MITROVIC KİRALADI



Vida'nın transferinin ardından 4.5 milyon euro bonservis bedelle transfer edilen Mitrovic'in biletini kesen Beşiktaş yönetimi, Hırvat futbolcuyu Club Brugge'e kiraladı.