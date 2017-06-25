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Beşiktaş'ta hedef Nani

Beşiktaş, daha önce ezeli rakibi Fenerbahçe’de oynamış olan tecrübeli oyuncu ile temasa geçti. Geçtiğimiz sezonun devre arasından beri Nani’nin Valencia’daki durumunu takip eden yönetim, 30 yaşındaki futbolcuyu satış opsiyonlu kiralamanın hesaplarına girdi.

25 Haziran 2017 Pazar 02:29
Beşiktaş'ta hedef Nani

Transferde hem oyuncu gönderme hem de getirme konusunda hareketli günlere hazırlanan Beşiktaş, listesindeki oyuncularla tek tek temas kurmaya devam ediyor.
 
Yaklaşık iki senedir yakın takibinde olan Pepe’nin menajerleriyle birkaç gün önce temasa geçen yönetimin gündeminde bir Portekizli yıldızın daha olduğu ortaya çıktı. Siyah - beyazlı kulüp, daha önce ezeli rakibi Fenerbahçe’de oynamış olan Nani ile de ilgilenmeye başladı.

Güneş de onayladı

Geçtiğimiz sezonun devre arasından beri Nani’nin, Valencia’daki durumunu takip eden yönetim, bu oyuncuyu satış opsiyonlu olarak kiralamanın hesaplarına girdi. 
İspanyol kulübüyle iki sene daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcuyu renklerine bağlamayı çok isteyen Beşiktaş Yönetimi, böylece hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilecek çok güçlü bir ismi transfer etmiş olacak.

Şu sıralar Konfederasyon Kupası için Rusya’da bulunan Nani’nin transfer edilmesi halinde, Mata ve Dudu gibi isimlerden vazgeçilecek. Nani konusunda Şenol Güneş’in de onayını alan siyah-beyazlıların, bu oyuncu için önümüzdeki günlerde İspanya’ya giderek Valencia Yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.

Alternatifler hazır

Portekizli futbolcu konusunda olumsuz yanıt alınması halinde ise Beşiktaş Yönetimi, başta Dudu, Mata ve Navas gibi isimler olmak üzere, farklı orta saha oyuncularını masaya yatıracak. Siyah - beyazlı yönetim, özellikle Talisca’da yaşanan dedikodular nedeniyle hem kanat hem de 10 numara oynayabilecek bir futbolcuyu bir an önce transfer etmeye çalışacak.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 02:29
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