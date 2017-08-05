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Beşiktaş'ta forma numaraları! Sürpriz var

Beşiktaşlı futbolcuların yeni sezonda giyecekleri forma numaraları belli oldu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:52
Beşiktaş'ta forma numaraları! Sürpriz var

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 10 numaralı formanın yeni sahibi Oğuzhan Özyakup oldu.

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a giden Olcay Şahan'ın ardından boşta kalan 10 numaralı formayı yeni sezonda siyah-beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup taşıyacak.

Real Madrid'de 3 numaralı forma giyen Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferi Pepe yeni takımında 5 numarayı tercih etti. Ligin sona ermesinin ardından Porto'ya dönen Vincent Aboubakar'dan boşalan 9 numaralı formayı siyah-beyazlı takımın yeni golcüsü Alvaro Negredo kullanacak. Orkan Çınar ise geçen sezon Oğuzhan Özyakup'un taşıdığı 15 numaralı formayı giyecek. Geride kalan sezon 49 numaralı formayı giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel ise bu sezon 8 numaralı forma ile mücadele edecek.

Beşiktaşlı futbolcuların yeni sezonda forma numaraları şöyle:

1 Fabricio Ramirez
2 Matej Mitrovic
3 Adriano Correia
4 Alexander Milosevic
5 Pepe
6 Dusko Tosic
7 Ricardo Quaresma
8 Ryan Babel
9 Alvaro Negredo
10 Oğuzhan Özyakup
11 Mustafa Pektemek
13 Atiba Hutchinson
14 Fatih Aksoy
15 Orkan Çınar
18 Tolgay Arslan
19 Pedro Franco
20 Necip Uysal
22 Aras Özbiliz
23 Cenk Tosun
29 Tolga Zengin
32 Andreas Beck
33 Atınç Nukan
54 Hüseyin Yılmaz
55 Gökhan Töre
70 Sedat Şahintürk
71 Denys Boyko
77 Gökhan Gönül
88 Caner Erkin
94 Anderson Talisca
97 Utku Yuvakuran

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:52
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