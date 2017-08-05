Beşiktaş'ta forma numaraları! Sürpriz var

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 10 numaralı formanın yeni sahibi Oğuzhan Özyakup oldu.

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a giden Olcay Şahan'ın ardından boşta kalan 10 numaralı formayı yeni sezonda siyah-beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup taşıyacak.

Real Madrid'de 3 numaralı forma giyen Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferi Pepe yeni takımında 5 numarayı tercih etti. Ligin sona ermesinin ardından Porto'ya dönen Vincent Aboubakar'dan boşalan 9 numaralı formayı siyah-beyazlı takımın yeni golcüsü Alvaro Negredo kullanacak. Orkan Çınar ise geçen sezon Oğuzhan Özyakup'un taşıdığı 15 numaralı formayı giyecek. Geride kalan sezon 49 numaralı formayı giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel ise bu sezon 8 numaralı forma ile mücadele edecek.

Beşiktaşlı futbolcuların yeni sezonda forma numaraları şöyle:

1 Fabricio Ramirez

2 Matej Mitrovic

3 Adriano Correia

4 Alexander Milosevic

5 Pepe

6 Dusko Tosic

7 Ricardo Quaresma

8 Ryan Babel

9 Alvaro Negredo

10 Oğuzhan Özyakup

11 Mustafa Pektemek

13 Atiba Hutchinson

14 Fatih Aksoy

15 Orkan Çınar

18 Tolgay Arslan

19 Pedro Franco

20 Necip Uysal

22 Aras Özbiliz

23 Cenk Tosun

29 Tolga Zengin

32 Andreas Beck

33 Atınç Nukan

54 Hüseyin Yılmaz

55 Gökhan Töre

70 Sedat Şahintürk

71 Denys Boyko

77 Gökhan Gönül

88 Caner Erkin

94 Anderson Talisca

97 Utku Yuvakuran