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Beşiktaş, Gökhan İnler ile yolları ayırdı!

Beşiktaş'ta Gökhan İnler'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

09 Temmuz 2017 Pazar 08:52
Beşiktaş, Gökhan İnler ile yolları ayırdı!

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Siyah Beyazlılar'da istediği kadar forma şansı  bulamayan Gökhan İnler'in sözleşmesi karşılıklı feshedildiği öğrenildi.  Daha fazla süre almak istediğini her fırsatta dile getiren İnler, bu sezon kadroya girme şansının çok fazla olmadığını düşündüğü için yönetime ayrılma isteğini iletti. Beşiktaş yönetimi tarafından bu isteği olumlu karşılanan Gökhan İnler için teknik direktör Şenol Güneş'in de görüşünü alan yönetim, tecrübeli hocanın "Gidebilir" sözleri üzerine İnler'in isteğini yerine getirdi ve oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bu akşam Beşiktaş ile son idmanına çıkan İnler, idman sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı. 

"FENERBAHÇE VEYA GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM"

Gökhan İnler, ayrılma sürecinde siyah-beyazlı yönetime Fenerbahçe veya Galatasaray'a gitmeyeceğine dair söz verdi. Beşiktaş yönetiminin "Artık serbest futbolcusun, istediğin yere gidebilirsin" demesine rağmen Gökhan İnler "Serbest olabilirim ama Beşiktaşlıyım. Siz de bana büyük bir jest yapıyorsunuz. Bu yüzden hiçbir şekilde Galatasaray veya Fenerbahçe'ye gitmeyeceğimin sözünü veriyorum. Bu benim kendi sözümdür" diyerek Fenerbahçe ve Galatasaray'a daha ilk günden kapıyı kapatmış oldu. Gökhan İnler'e Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe'nin ilgisi olduğu ve oyuncunun büyük bir ihtimal bu takımlardan birine transfer olacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu 2016-2017 sezonu başında Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş Kulübü, İnler'in 2016-2017 sezonunda 2 milyon 52 bin Euro, 2017-2018 sezonunda bir milyon 800 bin Euro garanti ücret alacağını açıklamıştı. Gökhan İnler 1 sezon giydiği Beşiktaş forması ile 14'ü lig, 5'i Şampiyonlar Ligi ve 6'sı Türkiye Kupası'nda olmak üzere 32 maçta mücadele etti ve şampiyonluk sevincini yaşadı. 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 08:52
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