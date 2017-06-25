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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Mutsuzum beni geri alın

Şampiyon kadroyu daha güçlü hale getirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

25 Haziran 2017 Pazar 14:29
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Mutsuzum beni geri alın

Geçtiğimiz sezon bin bir bahane üreten ve takımdan ayrılmak için elinden geleni yapıp en sonunda Milan ile sözleşme imzalayan, Jose Sosa’dan haber var. Arjantinli oyuncu, menajerler aracılığı ile Siyah-Beyazlı yönetime şu mesajı gönderdi.

“Burada mutsuzum, dönmek istiyorum. Kabul eder misiniz?

Sosa’nın bu şok talebi şaşkınlıkla karşılanırken, başkan Fikret Orman geçtiğimiz sezon kalması için çok çaba sarf ettiği yıldız oyuncunun bu talebine sıcak bakmadı.

MENAJER OYUNU OLABİLİR

Orman, Sosa konusunda yönetici arkadaşları ile yaptığı görüşmede şunları söyledi: 

“Ben dönmesine karşıyım, sıcak bakmıyorum. Ama yine de hoca ile konuşurum, onun da fikrini alırım. Sonuç olarak elimizde Talisca var. Ancak o giderse düşünülebilir. Bu ani geri dönme isteği menajer oyunu da olabilir. Fazla para koparmak için de yapıyor olabilirler. Eğer öyle ise de biz zaten bu oyuna gelmeyiz. Ama dediğim gibi yine de Şenol Hoca’nın fikrini bir alalım"

Geçtiğimiz sezon 19 resmi maçta Milan forması giyen Sosa, hiç gol atamazken, 3 asist yaptı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 14:29
  1. Beşiktaş
  2. Arjantin
  3. Jose Sosa
  4. Fikret Orman
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