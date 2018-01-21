Beşiktaş'ta flaş gelişme! İki yıldız futbolcu Antalya'ya götürülmüyor
Beşiktaş'ta bugün deplasmanda Antalyaspor ile oynanacak Süper Lig maç öncesi Pepe ve Tosic kafileye alınmadı.21 Ocak 2018 Pazar 12:02
Beşiktaş'ın bu akşam Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Pepe ve Tosic, Antalya'ya götürülmedi.
Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pepe ve Antalya kampında sakatlanan Tosic'in durumları belli oldu. Şenol Güneş, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna almadığı Pepe ve Tosic'in yerine Vida - Mitrovic ikilisine görev verecek.