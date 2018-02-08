Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu...
Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Aras Özbiliz'in yeni takımı belli oldu.08 Şubat 2018 Perşembe 01:51
Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci devresi için lisans çıkartmadığı futbolcusu Aras Özbiliz'i Moldova takımlarından Sheriff Tiraspol'e kiraladı.
Antalya'nın Belek beldesinde kamp yapan Sheriff Tiraspol resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Aras Özbiliz'i Beşiktaş'tan kiraladığını duyurdu. Bu sabah yeni takımının kampına katılan ve arkadaşları ile tanışan oyuncunun akşam idmanına çıkacağı kaydedildi.
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