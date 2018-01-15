Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Avrupa'ya transfer oldu...

Beşiktaş Kulübü, kaleci Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:16
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Avrupa'ya transfer oldu...

Beşiktaş Kulübü, gözden çıkarılan kaleci Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 14:16
  1. Club Brugge
  2. boyko
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün yeni planı deşifre oldu!
    1. FETÖ'nün yeni planı deşifre oldu!
    2. Galatasaray milli yıldız ile anlaştı
    3. Tüm birlikler teyakkuz halinde!..
    4. Tehlikeli yıkım! Gören donup kaldı...
    5. Siyonistler gözaltına almıştı,..
    6. ABD hegemonyasına 'yuan' son veriyor!
    7. Mehmet Altan'ın tahliye talebi için..
    8. Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi
    9. TEM'den zincirleme trafik kazası, 10..
    10. Komşuda büyük kriz! Ulaşım tamamen durdu
    11. Ruhani zafer ilan etti
    12. Önce tekme attı sonra kırmızı kart..
    13. Barcelona'nın teknik direktörü Arda'yı..
    14. Arda Turan'ın imza törenindeki Çinli..
    15. Yerli üretim IGLA, atış testlerinde..
    16. Sosyal medyanın yeni fenomeni 'Judocu..
    17. Flaş gelişme! Fenerbahçe ilk..
    18. Rüşvet soruşturmasından sonra CHP'li..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an..
    20. Beşiktaş'ın eski teknik direktöründen..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı