Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Avrupa'ya transfer oldu...
Beşiktaş Kulübü, kaleci Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.15 Ocak 2018 Pazartesi 14:16
Beşiktaş Kulübü, gözden çıkarılan kaleci Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."