Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Avrupa'ya transfer oldu...

Beşiktaş Kulübü, gözden çıkarılan kaleci Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur."