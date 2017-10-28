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Beşiktaş'ta feci kaza: 5 kişi yaralandı

Beşiktaş iki aracın çarpışması sonucu oluşan kazada 5 kişi yaralandı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 23:49
Beşiktaş'ta feci kaza: 5 kişi yaralandı

Beşiktaş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı’nda seyir halinde olan Beyhan Şahin yönetimdeki 34 AS 4844 plakalı otomobil, karşı yönden gelip ışıklardan dönmeye çalışan Naci Enes İlme yönetimindeki 34 KY 6533 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yolun kenarına savruldu. İtfaiye ekiplerince sıkışan araçlardan çıkarılan iki sürücü ile Gökberk Şahin (13), Gökhan Cirik (31) ve Ege Yılmaztürk (15) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 23:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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