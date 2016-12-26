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Beşiktaş'ta Eto'o sesleri

Beşiktaş'ta Samuel Eto'o sesleri yükselirken, yönetici Erdal Torunoğulları'ndan bir açıklama geldi. Sosyal medyada Samuel Eto'o ile ilgili bir karikatürü beğendiği sorulan Torunoğulları, "Sosyal medya hesaplarımı kızım yönetiyor. Onun yaptığı bir beğeni oldukça heyecanlandırmış" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Eto'o sesleri
Eklenme: 26 Aralık 2016, 14:25
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Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.

Ara transferin ilk imzasını Hollandalı sol açık Ryan Babel'e attıran siyah Beyazlılar şartların uygun olması halinde Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o'yu da kadrosuna katmak istiyor.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu gibi oyuncuları istemesi ile başlayan süreç Beşiktaş'ın da Eto'o konusunda istekli olması ile bu kez sonuçlanmaya yakın duruyor.

Kamerunlu golcüyü sezon sonunda satın almak şartı ile kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi resmi girişimlerine birkaç gün içinde başlayacak. Öncesinde aracılar yolu ile Antalyaspor'un ne istediğini öğrenen yönetim bonservis isteğine karşılık güney ekibine Kerim Frei ve Aras Özbiliz ile bir miktar para vererek önce kiralamayı ve sezon sonunda da satın almayı teklif etmiş durumda.

Sezon başında da Eto'o için 5 milyon euro isteyen Antalyaspor yönetiminin Beşiktaş'a nasıl bir cevap vereceği ve transfer sürecinin nasıl gelişeceğini önümüzdeki günler belirleyecek. Ancak sezon başında olduğu gibi devre arasında da Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Eto'o 'nun yanı sıra teknik direktör Rıza Çalımbay'ın tavrı da Beşiktaş yönetimini umutlandıran sebepler arasında. İstediği oyuncuların alınması durumunda Eto'o'nun gidişi için onay veren Çalımbay Kamerunlu golcünün gidişi için Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nun alınmasını şart koşuyor. Her iki kulübün başkanı ve yöneticilerinin birkaç gün içinde bir araya gelerek bu transfer pazarlığı yapması bekleniyor.

Erdal Torunoğullarından Eto'o açıklaması
Beşiktaş ile Eto'o transferinde bu gelişmeler yaşanırken siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın sosyal medyada Eto'o ile ilgili bir karikatürü beğenmesi taraftarları heyecanlandırdı.

Torunoğulları konu ile alakalı şunları söyledi:

  • ''Sosyal medya hesaplarımı kızım yönetiyor. Onun yaptığı bir beğeni oldukça heyecanlandırmış. İçinde benim soyadımın da olduğu esprili bir karikatür, gördükten sonra ben de beğendim açıkçası. Ama herkesin de bildiği gibi benim transferler ile hiçbir alakam yok. Transfer işlerini diğer yönetici arkadaşlarımız yapıyor. Eto'o çok iyi ve çok beğendiğim bir oyuncu ama benim herhangi bir şekilde içinde olduğum transfer görüşmesi yok."
 
EtiketlerBeşiktaşAntalyaAntalyasporÇalTorunHollandaRıza ÇalımbayKamerun
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