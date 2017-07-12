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Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Dev bonservis...

Fransız devi Lyon, Beşiktaş'tan Marcelo'yu kadrosuna katmak üzere

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:34
Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Dev bonservis...

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo, konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Marcelo'yu kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Fransız ekibi Lyon, siyah beyazlı takımla  anlaşma aşamasına geldi.

Yapılan son görüşmelerin ardından iki kulübün 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş, Marcelo'yu elden çıkarmakta isteksiz olsa da, UEFA ile yapılan financal fair play anlşaması transferi bir anlamda zorunlu kılıyor.

Zira siyah beyazlılar gelir elde etmeden bonservis bedeli harcaması yapamıyor. Forvet oyuncusu transferi planlayan yönetim, Marcelo'nun satışından kazanılacak gelir ile, forvet oyuncusu transferini gerçekleştirmek istiyor. (NTV Spor)

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:34
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