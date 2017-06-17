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Beşiktaş'ta ayrılık

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune’dan kiraladığı Ersan Gülüm, Kara Kartal’da 1 maçta bile görev yapamamıştı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 03:43
Beşiktaş'ta ayrılık

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune’dan kiraladığı Ersan Gülüm, Kara Kartal’da 1 maçta bile görev yapamamıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in olumsuz raporu sonrasında yol ayrımı kararı alınan tecrübeli futbolcu, kariyerine Türkiye’de devam etmek için kulüp arayışına girdi. 30 yaşındaki stoperin, birçok İstanbul kulübüne önerildiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 03:43
  1. Ersan Gülüm
  2. beşiktaş
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