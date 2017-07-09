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Beşiktaş'ta Adriano'nun yerine Emre

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılma ihtimali doğan Adriano'nun yerine eski öğrencisi Emre Taşdemir'i istiyor.

09 Temmuz 2017 Pazar 03:24
Beşiktaş'ta Adriano'nun yerine Emre

2015-16 sezonunda Şenol Güneş'le milli takıma kadar yükselen Emre Taşdemir geçen sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden Bursaspor'da verimli olamamıştı...

Siyah-beyazlılarda Adriano, Çin takımlarının gözdesi. Beşiktaş yönetimi de kazanılan her şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi sonrasında Barcelona'ya 1.7 milyon Euro ödemek zorunda olduğu Brezilyalı oyuncuyu gönderip, hem maliyetten kurtulmak istiyor. Hem de kara geçmek amacında. Adriano giderse Beşiktaş'ın gizli gündemi ise Emre Taşdemir. Şu ana kadar bir teklif yapılmadı. Görüşme olmadı. Ama Güneş'in verdiği raporda, Adriano giderse yabancı değil Emre'yi istediği bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 03:24
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