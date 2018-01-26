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Beşiktaş'ta 4 milyon Euro'luk kötü haber!

Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Larin için Orlando City, Siyah-beyazlı kulüpten bonservis istedi.

26 Ocak 2018 Cuma 10:15
Beşiktaş'ta 4 milyon Euro'luk kötü haber!

Beşiktaş'ın Türkiye'ye getirdiği ve antrenmana çıkardığı Cyle Larin için hak iddia eden Orlando City, siyah-beyazlılardan bonservis bedeli istedi. MLS ekibi, Larin için Beşiktaş'tan 4 milyon Euro talep ediyor.

Beşiktaş'ın Cyle Larin transferi ilginç bir hal almaya başladı.

Kanadalı futbolcunun bir önceki kulübü Orlando City, siyah-beyazlılardan bonservis bedeli talebinde bulundu. MLS ekibi, Larin için 4 milyon Euro istiyor.

Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncuyu 10 gün önce İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlılar bu hafta antrenmanlara başlayan Larin'i bonservis bedelsiz transfer etmeyi planlarken Orlando City bu durumu kabul etmiyor.

Larin'in sözleşmesinin devam ettiğini savunan MLS ekibi, bu transferin geçersiz olduğunu iddiasında.

Orlando City bu durum nedeniyle 22 yaşındaki futbolcunun lisansı için gerekli evrakları göndermedi. Beşiktaş kısa vadeli çözümü için FIFA'dan geçici lisans çıkartma yoluna gidiyor. 1 ay sürmesi beklenen işlemlerin ardından Larin, Beşiktaş forması giyebilecek.

MLS ekibi ise konuyu FIFA'ya taşıyarak Larin ve Beşiktaş için hukuki süreç başlatacak.
Siyah-beyazlılar konunun çözüme kavuşması ve Larin'in tamamen futbola odaklanması için Orlando City ile uzlaşma yoluna gidebilir.

Yönetim bu doğrultuda Orlando City ile bonservis bedeli konusunda anlaşarak konuyu FIFA'lık olmadan kapatabilir

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:15
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