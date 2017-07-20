Beşiktaş'ta 10 numaranın yeni sahibi
Yeni sezon hazırlıklarını Çin'de sürdüren Beşiktaş'ın yeni 10 numarası belli oldu. Siyah-beyazlılarda 10 numaralı forma Talisca'ya verildi.20 Temmuz 2017 Perşembe 15:15
Siyah-beyazlılarda Olcay Şahan’dan boşalan 10 numarayı yeni sezonda kimin giyeceği merak konusu olmuştu.
Habertürk'ün haberine göre adaylar Oğuzhan ve Tolgay’ın, Schalke maçına eski forma numaraları ile çıkmaları, ‘10 numara’nın Talisca’ya verileceği şeklinde yorumlandı.
Brezilyalı da, sosyal medyada ‘T10’ ifadesini kullanarak bu konuda mesaj vermişti.