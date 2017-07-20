Beşiktaş'ta 10 numaranın yeni sahibi

Siyah-beyazlılarda Olcay Şahan’dan boşalan 10 numarayı yeni sezonda kimin giyeceği merak konusu olmuştu.

Habertürk'ün haberine göre adaylar Oğuzhan ve Tolgay’ın, Schalke maçına eski forma numaraları ile çıkmaları, ‘10 numara’nın Talisca’ya verileceği şeklinde yorumlandı.

Brezilyalı da, sosyal medyada ‘T10’ ifadesini kullanarak bu konuda mesaj vermişti.