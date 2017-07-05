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Beşiktaşlıların Mario Gomez heyecanı

Beşiktaş'ın Pepe transferi sonrasında siyah beyazlıların eski yıldızı Mario Gomez'in sosyal medyadan yaptığı hamleler taraftarları heyecanlandırdı. Alman golcü formasını giydiği Wolfsburg'u takipten çıkmasının ardından Beşiktaş'ın resmi hesaplarını takibe başladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:24
Beşiktaşlıların Mario Gomez heyecanı

Beşiktaş'ta Pepe transferi camiayı oldukça memnun ederken gece saatlerinde ilginç bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlıların eski golcüsü Mario Gomez, Pepe transferinin olumlu sonuçlandığı dakikalarda formasını giydiği Wolfsburg takımının sosyal medya hesabını takipten bıraktı. Alman golcü, bunun ardından ise Beşiktaş'ın resmi hesaplarını takibe başladı.

Gomez'in bu hamleleri siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırırken Alman futbolcuya "Geri dön" mesajları atıldı.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:24
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