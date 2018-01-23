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Beşiktaşlıların gözü kulağı bu transfer haberindeydi! Açıklama geldi

Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri olan Javier Hernandez için menajerinden çok kritik bir açıklama geldi.

23 Ocak 2018 Salı 12:06
Beşiktaşlıların gözü kulağı bu transfer haberindeydi! Açıklama geldi

Cenk Tosun'un Everton'a satışı sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş ilk etapta Ada'nın yolunu tutmuş, gündemde Islam Slimani, Javier Hernandez, Danny Welbeck gibi isimler gelmişti.

Menajerinden flaş Beşiktaş sözleri! Anlaşma tamam mı?

West Ham United'da istediği kadar forma şansı bulamayan Hernandez için menajer, Eduardo Hernandez'den flaş açıklamalar geldi. Fox Sports'a özel bir röportaj veren Hernandez, Beşiktaş'la anlaştıkları yönünde çıkan haberler için şunları söyledi: "Bu tamamen medyanın uydurması, hiçbir şey yok. Tıpkı diğer kulüpler gibi bizimle görüştüler ancak önce West Ham'la anlaşmaları gerektiğini biliyorlar. Oyuncumu sadece Beşiktaş istemiyor."

Javier Hernandez'in hedefi Dünya Kupası

Meksikalı golcünün öncelikli amacının düzenli olarak forma giymek olduğunu kaydeden Hernandez, "Şu anda birinci önceliğimiz bu. Javier bana kendisine uygun bir takım bulmamı istedi çünkü oynamak istiyor" dedi. Yıldız golcü 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na formda gitmek istiyor.

Bu sezon başında yaklaşık 18 milyon euro ödenerek Bayer Leverkusen'den transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 22 maçta 5 gollük bir katkı verdi.

Kaynak:Ajansspor

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:06
  1. Javier Hernandez
  2. Beşiktaş
  3. West Ham United
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