Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaşlıları yıkan haber! İngiltere'ye gidiyor...

Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği bir türlü belli olmayan Aboubakar'dan haber geldi. Marcelo’ya Beşiktaş’ta kalmayacağını söyleyen golcü futbolcu yeni adresini arkadaşına söyledi.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:09
Beşiktaşlıları yıkan haber! İngiltere'ye gidiyor...

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, geleceğiyle ilgili kararını Beşiktaş'tan takım arkadaşı Marcelo'ya açıkladı.

Marcelo ile görüşen Aboubakar şu ifadeler kullandı:

Hayalim İngiltere'de oynamaktı. Menajerimle konuştum. Swansea'nin sunduğu teklifi kaçırmak istemiyorum.

Geçen sezon satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'ta kiralık oynayan Aboubakar, yıllık 3.3 milyon euro garanti ücret alıyordu.

 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:09
  1. İngiltere
  2. Beşiktaş
  3. Hürriyet
  4. Kamerun
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziosmanpaşa'da dev şölen!
    1. Gaziosmanpaşa'da dev şölen!
    2. Tesla'dan BMW ve Mercedes'e rakip model
    3. Acılı babadan Türkiye mesajı
    4. İlker Ayrık'tan teröristlere destek!
    5. İçişleri Bakanlığı açıkladı! PKK'ya..
    6. Aksaray sarımsak üretiminde iddialı
    7. Arıcılar çiçek balında ilk hasadı yaptı
    8. Gemsaz sahili suntayla doldu
    9. Nesta ve Maldini şampiyon oldu
    10. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 3..
    11. Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanına tek..
    12. Cep telefonu için cepten 12,1 milyar..
    13. Halk TV satılıyor! İşte bedeli...
    14. Beşiktaşlıları yıkan haber!..
    15. Hürriyet ırkçılığı devam ediyor!..
    16. Galatasaray çıldırdı! Dünya yıldızına..
    17. Polonya'da bomba paniği! 10 bin kişi..
    18. Hakkari, Ağrı ve Şırnak'ta 11 terörist..
    19. Eren ve Belhanda için açıklama!
    20. Ünlü alışveriş sitesini Sivaslı iş..
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Trump Putin ile görüşürken eşi toplantıyı bastı!
    Trump Putin ile görüşürken eşi toplantıyı bastı!
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...