Beşiktaşlıları yıkan haber! İngiltere'ye gidiyor...
Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği bir türlü belli olmayan Aboubakar'dan haber geldi. Marcelo’ya Beşiktaş’ta kalmayacağını söyleyen golcü futbolcu yeni adresini arkadaşına söyledi.09 Temmuz 2017 Pazar 14:09
Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, geleceğiyle ilgili kararını Beşiktaş'tan takım arkadaşı Marcelo'ya açıkladı.
Marcelo ile görüşen Aboubakar şu ifadeler kullandı:
Hayalim İngiltere'de oynamaktı. Menajerimle konuştum. Swansea'nin sunduğu teklifi kaçırmak istemiyorum.
Geçen sezon satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'ta kiralık oynayan Aboubakar, yıllık 3.3 milyon euro garanti ücret alıyordu.