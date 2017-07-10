Beşiktaşlıları kahreden görüntü!

Beşiktaş'ın Porto ve bazı haklarını elinde bulunduran Lorient ile transferi için görüşmelerini sürdürdüğü Vincent Aboubakar, Portekiz'de idmana çıktı. Sezonu birkaç gün önce açan Porto'nun bugün (10 Temmuz Pazartesi) yaptığı antrenmana Vincent Aboubakar da katıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ''Aboubakar'ı düşünüyorum, ama uzuyor yani... Kafa attığında herkes kovuyordu, şimdi alın diyorlar'' ifadelerini kullandığı Aboubakar'ın Porto ile antrenmanlara başlamasının ardından siyah-beyazlı takımın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

İşte Porto'nun yaptığı son antrenmanın kadrosu:

Casillas, Joao Costa, Gudino, Jose Sa, Maxi, Alex Telles, Felipe, Marcano, Martins Indi, Rafa, Ricardo Pereira, Jorge Fernandes, Oliver, Mikel, Andre Andre, Sergio Oliveira, Joao Teixeira, Otavio, Brahimi, Corona, Galeno, Hernani, Soares, Vincent Aboubakar.