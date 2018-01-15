Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaşlı yıldıza Napoli talip!

İtalya'da Serie A şampiyonluğunu hedefleyen Sarri'nin Napoli'si, Tolgay'ı gözüne kestirdi. İlk sözlü teklif reddedildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:49
Beşiktaşlı yıldıza Napoli talip!

Beşiktaş 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Napoli ile eşleşmişti.

Siyah-Beyazlılar, İtalya'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanmış, o karşılaşmada Tolgay Arslan 75 dakika sahada kalmıştı. Gruptaki ikinci mücadelede ise Tolgay maçın tamamında sahadaydı.

Napoli'ye oynattığı futbolla tüm dünyanın takdirini toplayan Teknik Direktör Sarri, bu maçlardan sonra Tolgay'ı çok beğendiğini söylemişti. İtalyan ekibinin geçtiğimiz aralık ayında Beşiktaş'a Tolgay Arslan için 5 milyon euroluk bir sözlü teklif ilettiği öğrenildi.

15'TEN AŞAĞI OLMAZ

Yönetim ise gelen bu teklifi komik buldu. Önerilen miktarın Tolgay'ı almaya yetmeyeceğini bildiren idareciler, "15'ten aşağı olmaz" dedi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:49
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    1. ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri..
    2. Nefes kesen uyuşturucu operasyonu araç..
    3. Korkunç olay! 9'u parçalanmış 10 ceset..
    4. Borsa haftaya düşüşle başladı
    5. İbadi'den seçim hamlesi! Haşd-i Şabi..
    6. Mobilyacılar KDV indiriminin devamını..
    7. Serdar Ortaç, Erdoğan'dan ricada..
    8. İçişleri Bakanı açıkladı: Öldürüldüler
    9. Anne-babası hayatta öksüz/yetimler
    10. Emenike sürprizi! Sivasspor...
    11. 18 milyon öğrenci cuma günü karne alacak
    12. Merak edilen rakam açıklandı
    13. Süper Lig'i sarsacak iddia!..
    14. PKK'nın lojistik deposu çökertildi
    15. Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
    16. Türk Dünyasının hedefi ‘Kızılelma’dır
    17. Arda Turan resmi imzayı atıyor...
    18. Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici..
    19. Mardin'de terör operasyonu
    20. UTİB’in tekstil zirvesi 8-9 Mart’ta..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!