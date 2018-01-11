Beşiktaşlı yıldız futbolcuya talip çıktı

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında 4.2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Matej Mitrovic'e Dinamo Zagreb talip oldu. Hırvat Ligi'nde lider durumda bulunan Dinamo Zagreb'in siyah-beyazlı takımda fazla forma şansı bulamayan Matej Mitrovic'i kiralamak için Beşiktaş'la görüşmelere başladığı gelen bilgiler arasında.



Kaynak:Sabah