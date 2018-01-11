Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaşlı yıldız futbolcuya talip çıktı

Beşiktaş'ta istenilen performansı sergileyemeyen Matej Mitrovic'e, Hırvatistan ekibi Dİnamo Zagreb'in talip olduğu öne sürüldü.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:12
Beşiktaşlı yıldız futbolcuya talip çıktı

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında 4.2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Matej Mitrovic'e Dinamo Zagreb talip oldu. Hırvat Ligi'nde lider durumda bulunan Dinamo Zagreb'in siyah-beyazlı takımda fazla forma şansı bulamayan Matej Mitrovic'i kiralamak için Beşiktaş'la görüşmelere başladığı gelen bilgiler arasında.

Kaynak:Sabah

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 11:12
  1. Matej Mitrovic
  2. beşiktaş
  3. Dinamo Zagreb
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağdat'ta deprem
    1. Bağdat'ta deprem
    2. Ateşkes yalan oldu! Yüzlerce sivil..
    3. Beşiktaşlı yıldız futbolcuya talip çıktı
    4. Ahmet Türk kararını açıkladı!..
    5. Osmanlı'daki kadının yerini günümüzün..
    6. İstanbul Müftüsü'ndan çarpıcı 'tarikat..
    7. Casper akıllıda VIA ailesiyle büyüyor
    8. Ülke yangın yerine döndü! Onlarca..
    9. ABD'li milyarder uyardı: Sonu kötü..
    10. Eski Bursasporlu Cedric Bakambu rekor..
    11. Diriliş ''Ertuğrul'' 102. bölüm fragmanı
    12. Sağlık Bakanı'ndan korkutan 'zika..
    13. Komşuda büyük deprem… Merkez üssü…
    14. Vodafone’den 4 bin 500 kişilik zirve
    15. Ufacık mescid bile CHP'yi rahatsız..
    16. Aykut Kocaman yıldız futbolcuya net..
    17. Yetenekli çocuklara mali destek var
    18. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin..
    19. Halkalı-Gebze yolcusunu Marmaray..
    20. THY, 3. Havalimanı’na hazır
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama