Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran Eto'o adımı

Beşiktaşlı taraftarların transfer edilmesini istediği isimlerin başında gelen Samul Eto'o ile ilgili olarak siyah beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, dikkati çeken bir hamlede bulundu.



Tecrübeli yönetici Instagram hesabından Samuel Eto'o ile ilgili hazırlanmış Beşiktaş formalı görseli beğendi. Torunoğulları'nın bu hamlesi sosyal medyada Eto'o Beşiktaş'a gelecek şeklinde yorumlanırken siyah beyazlı taraftarlar olası bu transferle ilgili olarak bir çok mesaj paylaştı.



İşte Torunoğulları'nın Eto'o ile ilgili beğendiği o fotoğraf;





(Yeni Şafak)