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Beşiktaşlı futbolcuların kısmeti arttı

Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, Beşiktaş'ın yıldız ön liberosu Tolgay Arslan için harekete geçti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:56
Beşiktaşlı futbolcuların kısmeti arttı

Beşiktaş formasıyla son 2 sezonda yıldızını parlatan isimler arasında yer alan Tolgay Arslan, özellikle bu dönemdeki görüntüsüyle dikkat çekmeyi başarmıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre 27 yaşındaki ön libero için son olarak Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen devreye girdi. Başarılı ön libero için Leverkusen'in siyah-beyazlı takıma menajerler aracılığıyla 7 milyon euro (32 milyon TL) önerdiği bildirildi.

Bu sezon Beşiktaş'ta 23 maçta görev yapan Arslan, takımına 1 asistlik katkı sağlamayı başarmıştı.

Başkan karar verecek

Sezon başında Beşiktaş'la 5 yıllık yeni anlaşma sağlayan Tolgay Arslan'ın bu kontratı, UEFA'yla yapılan Finansal Fair-Play anlaşması sebebiyle duyurulmamıştı. Tatilini bitirip İstanbul'a dönen Başkan Fikret Orman'ın, Tolgay'la ilgili olarak gelen bu öneriyle bu hafta içerisinde karşılık vereceği belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 16:56
  1. Beşiktaş
  2. Tolgay Arslan
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