Beşiktaş'ın yıldızına M'Gladbach talip oldu

Beşiktaş’ın zor durumda stoper, sağ bek, ön libero olarak oynattığı ve sözleşmesini yeni uzattığı Necip Uysal’a talip çıktı... Şenol Güneş’in her zaman özel ilgisi olan Necip’e Bundesliga takımlarından M’Gladbach’ın talip olduğu bildirildi Strobl’in uzun sürecek sakatlığında çift ön libero ile oynayan Alman ekibinin alternatifinin kalmadığı hatırlatıldı. Necip’in M’Gladbach tarafından uzun süredir izlendiği iddia edildi.

Kaynak:Fotospor