Beşiktaş'ın yıldızına Hamburg kancası!
Siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu Dusko Tosic'e Alman ekibi Hamburg'tan teklif geldi. Başkan Fikret Orman bu teklifi geri çevirdi.23 Aralık 2017 Cumartesi 14:19
Beşiktaşlı oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu Dusko Tosic'e Alman ekibinden teklif geldi.
32 yaşındaki Sırp oyuncuya Hamburg'dan menajerler aracılığıyla 2,5 milyon euro'luk bir teklif yapıldığı, ancak Başkan Fikret Orman'ın, teknik direktör Güneş ile görüştükten sonra bu teklifi reddettiği belirtildi.