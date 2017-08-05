Beşiktaş'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok!
Beşiktaş'ta lisansı çıkmayan Anderson Talisca, Atiker Konyaspor ile oynanacak Süper Kupa finalinde oynayamayacak.05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:18
Beşiktaş'ta lisansı henüz çıkmayan Anderson Talisca, Konyaspor ile oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasında yer alamayacak.
Süper Kupa mücadelesin öncesinde Beşiktaş'a kötü haber... Siyah-Beyazlı ekibin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın lisansı yetiştirilemedi. Başarılı oyuncu, Atiker Konyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.
Lisansın yetişmemesinin Benfica'dan kaynaklandığı, Portekiz kulübünün yetkililerinin evrakları Beşiktaş'a geç gönderdiği öğrenildi.