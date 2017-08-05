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Beşiktaş'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok!

Beşiktaş'ta lisansı çıkmayan Anderson Talisca, Atiker Konyaspor ile oynanacak Süper Kupa finalinde oynayamayacak.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:18
Beşiktaş'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok!

Beşiktaş'ta lisansı henüz çıkmayan Anderson Talisca, Konyaspor ile oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasında yer alamayacak.

Süper Kupa mücadelesin öncesinde Beşiktaş'a kötü haber... Siyah-Beyazlı ekibin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın lisansı yetiştirilemedi. Başarılı oyuncu, Atiker Konyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

Lisansın yetişmemesinin Benfica'dan kaynaklandığı, Portekiz kulübünün yetkililerinin evrakları Beşiktaş'a geç gönderdiği öğrenildi.

 

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:18
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  2. Süper Kupa
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