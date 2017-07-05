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Beşiktaş'ın yeni yıldızı Pepe'yi böyle karşılandı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe'yi, Atatürk Havalimanı'nda Beşiktaşlı taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:20
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Pepe'yi böyle karşılandı

Beşiktaş'ın yeni stoperi Pepe sabaha karşı Türkiye'ye geldi. 2 gün süren görüşmelerde sonra dün gece resmi imzayı atan Portekizli yıldız gece 12:00'de Lizbon'dan yola çıktı.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Transfer komitesi başkan Umut Güner, yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu menajerler Ahmet Bulut ve Jorge Mendes ile beraber 4.5 saatlik bir yolculuğun ardından sabaha karşı Atatürk Havaalanı'na inen Pepe burada Beşiktaşlı taraftarlarca karşılandı.

Siyah Beyazı taraftarların büyük ilgi gösterdiği Pepe zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı.

VODAFONE ARENA'DA İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Havaalanından dinleneceği otele giden Pepe öğleden önce sağlık kontrolünden geçecek. Portekizli stoper için saat 14:00'de Vodafone Arena'da başkan Fikret Orman'ın da katılacağı imza töreni düzenlenecek.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:20
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