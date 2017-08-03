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Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Beşiktaş’ın Valencia’dan transfer ettiği golcü futbolcu Alvaro Negredo, İstanbul’a geldi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 20:45
Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig’de 2017-2018 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanya’nın Valencia Kulübü'yle yaptığı görüşmeler sonucunda kadrosuna kattığı Alvaro Negredo, bugün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Valencia’dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen İspanyol futbolcu Dış Hatlar Terminali geliş katında bir grup Beşiktaşlı taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Negredo, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 20:45
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