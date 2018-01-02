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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi!

02 Ocak 2018 Salı 17:20
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın yeni transferi Domagoj Vida, İstanbul’a geldi.

28 yaşındaki Hırvat stoper Vida, yarın sağlık kontrolünün ardından kendisini 4,5 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

Hırvat stoper, resmi imzaların atılmasının ardından da akşam saatlerinde takımın Antalya'daki kampına katılacak.

Eşi Ivane Gugic’le birlikte İstanbul’daki yeni evlerine yerleşecek olan başarılı oyuncu, yarın sabah saatlerinde ise soluğu Vodafone Park’ta alacak.

ÖZEL TÖREN YAPILACAK

Domagoj Vida, basın mensupları önünde yapılacak özel törenle kendisini resmen Beşiktaşlı yapacak kontratın altına imzasını atacak. Yıldız isim, kendisi için düzenlenecek özel törenin ardından soluğu Beşiktaş TV’de alacak. Vida, transfer süreci ve Beşiktaşlı formayla olan ilk duygularını kulüp televizyonuna anlatacak.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 17:20
  1. Domagoj Vida
  • AkitAkit2 sa önce
    ha 28 miymiş? idare eder
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