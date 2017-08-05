Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'ın yeni transferi hakkında sert açıklamalar!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Jeremains Lens için çarpıcı ifadeler kullandı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:46
Beşiktaş'ın yeni transferi hakkında sert açıklamalar!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Jeremain Lens'in Beşiktaş'a transferini değerlendiren Advocaat, bu tercihin mantıklı olduğunu dile getirdi.

Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Advocaat Lens'in Beşiktaş'a transferini ''Jeremain Lens, Beşiktaş'a giderek parayı seçti. Kariyerinin bu noktasında mantıklı bir hamle'' ifadeleriyle değerlendirdi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 4 gol, 12 asistlik performans sergileyen Lens ile ilgili Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, Lens transferinin bitmeye çok yakın olduğunu ''Lens istediğimiz bir oyuncu, o da Beşiktaş'ı istiyor. Yarın belki Türkiye'ye gelecek. Pazartesi ya da Salı takımla çalışmaya başlar. Lens Beşiktaş'a gelmeyi çok istedi, alacağından fedakarlık etti'' sözleriyle dile getirdi. (Sporx)

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:46
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü Samaras bombası
    1. TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü..
    2. Topuk dikeni ve belirtileri nedir?
    3. Dursun Özbek'ten Fatih Terim hamlesi
    4. Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı..
    5. Adana'da yatak odasında uyuyakalan..
    6. Balıkesir'de dünyanın en küçük..
    7. Büyük oyun: Amerika, Rusya ve İran...
    8. Filipinler’de 6.0 büyüklüğünde deprem..
    9. Bakan duyurdu... 'Yağmur başlıyor'
    10. Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e bomba..
    11. Hasan Ruhani için örtündü!
    12. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lens geldi,..
    13. Galatasaray şimdi de Juventus'lu..
    14. Burası Fethiye Körfezi… 15 yıl ömür..
    15. Putin'den 'adaylık' talebine sürpriz..
    16. Güney Afrika'da şok görüntüler! Diri..
    17. Oramiral Kösele emekliliğini istedi
    18. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde..
    19. Beşiktaş'ın yıldızı Süper Kupa maçında..
    20. Otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...