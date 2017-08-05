Beşiktaş'ın yeni transferi hakkında sert açıklamalar!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Jeremain Lens'in Beşiktaş'a transferini değerlendiren Advocaat, bu tercihin mantıklı olduğunu dile getirdi.

Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Advocaat Lens'in Beşiktaş'a transferini ''Jeremain Lens, Beşiktaş'a giderek parayı seçti. Kariyerinin bu noktasında mantıklı bir hamle'' ifadeleriyle değerlendirdi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 4 gol, 12 asistlik performans sergileyen Lens ile ilgili Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, Lens transferinin bitmeye çok yakın olduğunu ''Lens istediğimiz bir oyuncu, o da Beşiktaş'ı istiyor. Yarın belki Türkiye'ye gelecek. Pazartesi ya da Salı takımla çalışmaya başlar. Lens Beşiktaş'a gelmeyi çok istedi, alacağından fedakarlık etti'' sözleriyle dile getirdi. (Sporx)