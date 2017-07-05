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Beşiktaş’ın yeni transferi coşkuyla karşılandı

Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Portekizli yıldız futbolcu Pepe, İstanbul’da coşkuyla karşılandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:27
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:27
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