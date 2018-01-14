Beşiktaş'ın yeni golcüsüne Kaka'dan övgü!

Larin ile Orlando City'den takım arkadaşı olan Kaka; "Cyle Larin çok iyi bir futbolcu. Üçüncü sezonunda bize çok önemli katkıları oldu. Avrupa’da büyük bir takımda rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorum" sözlerini kullanarak 22 yaşındaki futbolcuyu övdü.

Larin'i İstanbul'a getiren Beşiktaş, kulübüyle olan anlaşmazlığı çözdükten sonra oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.