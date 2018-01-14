Beşiktaş'ın yeni golcüsüne Kaka'dan övgü!
Bu sezon futbol yaşantısına nokta koyan Brezilyalı efsane Kaka Leita, Beşiktaş'ın yeni transferi Cyle Larin hakkında konuştu.14 Ocak 2018 Pazar 11:30
Larin ile Orlando City'den takım arkadaşı olan Kaka; "Cyle Larin çok iyi bir futbolcu. Üçüncü sezonunda bize çok önemli katkıları oldu. Avrupa’da büyük bir takımda rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorum" sözlerini kullanarak 22 yaşındaki futbolcuyu övdü.
Larin'i İstanbul'a getiren Beşiktaş, kulübüyle olan anlaşmazlığı çözdükten sonra oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.