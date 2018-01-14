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Beşiktaş'ın yeni golcüsü: Sessiz dev

1.88 metre boyundaki Kanadalı forvet, uzun boyunun avantajlarını çok iyi kullanıyor.

14 Ocak 2018 Pazar 09:02
Beşiktaş'ın yeni golcüsü: Sessiz dev

Beşiktaş, Cenk Tosun’un Everton’a transferinin ardından forvet hattına ilk takviyeyi yaptı. Siyah beyazlılar, MLS takımlarından Orlando City’de forma giyen Cyle Larin’i 4.5 yıllığına renklerine bağladı. Dün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirilen 22 yaşındaki futbolcunun bonservisine 1.5 milyon dolar, kendisine ise yılda 1.6 milyon Euro ödenecek. Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson’un referans verdiği, teknik direktör Şenol Güneş’in de ısrarla alınmasını istediği Larin’in özellikleri şöyle:

CEZA ALANINA ÇOK HAKİM

2015 yılında 37 maçta attığı 20 golle MLS’te ‘yılın en iyi çaylağı’ seçilen Larin, uzun boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Özellikle kanatlardan gelen toplarda fiziksel özelliklerini çok iyi kullanan 1.88’lik Larin, kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarda da son derece düzgün vuruşlara sahip. Savunmaya yardım etmeyi de seven Kanadalı futbolcu için en önemli yorumlardan biri, onu iyi tanıyan teknik direktör Boby Smyrniotis’ten geldi:  “İki ayağını da etkili kullanıyor. Her yerden şut atabiliyor. Ceza alanına çok hakim. Topu ağlara gönderme konusunda doğuştan gelen bir yetenek.“

BENTEKE İLE KARŞILAŞTIRILIYOR

Hürriyet'in haberine göre, Werder Bremen, Hertha Berlin, Wolfsburg, Genk ve Brugge gibi takımlarda daha önce antrenmanlara çıkan Larin, Hollandalı efsane Patrick Kluivert ve Belçikalı Christian Benteke gibi isimlerle karşılaştırılıyor.

2015 yılında New York City ile oynanan bir karşılaşmada sağ ayak, sol ayak ve kafa vuruşlarıyla yaptığı hat-trick sonrası ününe ün kattı. ‘Sessiz dev’ lakabıyla anılan Cyle Larin, kendisine neden böyle denildiğini şu sözlerle ifade ediyor:

“Küçüklüğümden bu yana hep sessiz biriydim. Annem, aç olduğumda bile sesimi çıkarmadığımı söylerdi.”
gazetehaberleri

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 09:02
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