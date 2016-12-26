Beşiktaş'ın transferdeki iki hedefi!

Ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından tamamen bu konuya yoğunlaşan yönetim Ryan Babel transferinin ardından hücum ve savunma hattına yeni takviyeler yapmak için de harekete geçti. Babel’le 2,5 yıllık kontrat yapılması sonrasında Beşiktaşlı yöneticiler, yeni hedeflerini Antalyaspor’un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto’o olarak belirledi. Kırmızı-Beyazlılar’da bu sezon çıktığı 12 lig maçında 5 gol 2 asistlik performans sergileyerek son haftalara damgasını vuran Kamerunlu futbolcuyu sezon başında da takımına kazandırmak için çaba sarf eden ancak bunu başaramayan Beşiktaşlı idareciler, bu kez transferi bitirmeyi planlıyor.

Ahmet Nur Çebi görüşecek



Takımın golcüsü Vincent Aboubakar’ın gelecek ay başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası’na ülkesi Kamerun’la katılacak olmasını ve yaklaşık 1 ay Beşiktaş’tan uzak kalmasını göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlılar, bu hafta Antalyaspor Yönetimi’yle Eto’o transferini görüşecek. Tecrübeli futbolcuyla her konuda el sıkışan İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’le bonservis konusunu konuşup, ara transferde Eto’o’yu Kartal yapmayı planladığı bildirildi.



Başkan devreye giriyor



Stoper takviyesi Shakhtar Donetsk’li Yaroslav Rakitskiy için de temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, tecrübeli oyuncu için kesenin ağzını açtı. 27 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro’luk talepte bulunan Ukrayna temsilcisine son olarak 6 milyon Euro’luk öneride bulunan Beşiktaşlı idarecilerin, bu transfer konusunda ısrarcı olduğu konuşuluyor. Başkan Fikret Orman’ın ara transfer döneminin başlangıç tarihi olan 4 Ocak tarihinden önce bizzat Ukrayna’ya gidin Shakhtar’lı yöneticilerle bu transfer konusunda masaya oturması bekleniyor.