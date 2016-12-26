Cloudflare

Beşiktaş'ın transferdeki iki hedefi!

Şampiyon olup 3. yıldızı takmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrolarını güçlendirmek için Ocak ayındaki transfer dönemi konusunda çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş'ın transferdeki iki hedefi!
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:43
Bu haber 2.109 kez okundu

Ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından tamamen bu konuya yoğunlaşan yönetim Ryan Babel transferinin ardından  hücum ve savunma hattına yeni takviyeler yapmak için de harekete geçti. Babel’le 2,5 yıllık kontrat yapılması sonrasında Beşiktaşlı yöneticiler, yeni hedeflerini Antalyaspor’un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto’o olarak belirledi. Kırmızı-Beyazlılar’da bu sezon çıktığı 12 lig maçında 5 gol 2 asistlik performans sergileyerek son haftalara damgasını vuran Kamerunlu futbolcuyu sezon başında da takımına kazandırmak için çaba sarf eden ancak bunu başaramayan Beşiktaşlı idareciler, bu kez transferi bitirmeyi planlıyor.

Ahmet Nur Çebi görüşecek

Takımın golcüsü Vincent Aboubakar’ın gelecek ay başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası’na ülkesi Kamerun’la katılacak olmasını ve yaklaşık 1 ay Beşiktaş’tan uzak kalmasını göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlılar, bu hafta Antalyaspor Yönetimi’yle Eto’o transferini görüşecek. Tecrübeli futbolcuyla her konuda el sıkışan İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’le bonservis konusunu konuşup, ara transferde Eto’o’yu Kartal yapmayı planladığı bildirildi.

Başkan devreye giriyor

Stoper takviyesi Shakhtar Donetsk’li Yaroslav Rakitskiy için de temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, tecrübeli oyuncu için kesenin ağzını açtı. 27 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro’luk talepte bulunan Ukrayna temsilcisine son olarak 6 milyon Euro’luk öneride bulunan Beşiktaşlı idarecilerin, bu transfer konusunda ısrarcı olduğu konuşuluyor. Başkan Fikret Orman’ın ara transfer döneminin başlangıç tarihi olan 4 Ocak tarihinden önce bizzat Ukrayna’ya gidin Shakhtar’lı yöneticilerle bu transfer konusunda masaya oturması bekleniyor.

 
EtiketlerBeşiktaş HaberleriBeşiktaş
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, transferde ilk bombayı patlatıyorFenerbahçe, transferde ilk bombayı patlatıyor

Emenike'nin Spartak Moskova'ya kiralanmasına izin veren Fenerbahçe, transferdeki ilk bombayı…

16 yıl aradan sonra… Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilginç an16 yıl aradan sonra… Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilginç an

Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında…

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe '5'e gidebilirRıdvan Dilmen: Fenerbahçe '5'e gidebilir

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı.

2016’nın en iyi hakemleri seçildi. Bir tane Türk hakem var...2016’nın en iyi hakemleri seçildi. Bir tane Türk hakem var...

İngiliz hakem Mark Clattenburg, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu…

İspanyollar Cüneyt Çakır ile dalga geçti!İspanyollar Cüneyt Çakır ile dalga geçti!

İspanyol "As" gazetesi Çaykur Rizespor – Osmanlıspor maçında Cüneyt Çakır’ın…

Trabzonspor öncesi Fenerbahçe'ye ikinci şok!Trabzonspor öncesi Fenerbahçe'ye ikinci şok!

Fenerbahçe'de Van Persie'den sonra Volkan Şen'in de ağrıları nedeniyle Trabzonspor'a…

Türkiye'de stat devrimiTürkiye'de stat devrimi

Türk futbolu, son yıllarda arka arkaya açılışları yapılan modern statlarıyla…

FIFA'dan sonuç alamadı CAS'a gidiyor!FIFA'dan sonuç alamadı CAS'a gidiyor!

Milli Takım'da forma giymek için başvurduğu FIFA’dan olumsuz yanıt bekleyen…

Galatasaray'da hiçbir futbolcuya teklif yok!Galatasaray'da hiçbir futbolcuya teklif yok!

Galatasaray'da ara transfer öncesi hiçbir oyuncuya resmi teklifin olmadığı aktarıldı.