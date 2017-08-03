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Beşiktaş'ın torbası belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda oynanan maçların ardından Beşiktaş'a güzel bir haber geldi. Siyah-beyazlılar grup kurasına 3. torbadan katılacak.

03 Ağustos 2017 Perşembe 07:29
Beşiktaş'ın torbası belli oldu!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın kura çekiminde bulunacağı torba belli oldu. Siyah-beyazlılar kura çekimine 3. torbadan katılacak.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ukrayna'nın Dİnamo Kİev ve Hollanda'nın Ajax takımlarının elenmesi Beşiktaş'a yaradı.

Siyah-beyazlılar böylece 3. torbaya yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 24 Ağustos Perşembe günü çekilecek.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 07:29
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  • RasimRasim15 dk önce
    3 torbadan katilinca sevinir halimize insaallah 20 sene sonra guleriz, hep ilk torbadan katilinca...
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