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Beşiktaş’ın şampiyonluk kupası Elazığ’da

2017 futbol sezonunu şampiyon bitiren Beşiktaş’ın kupası, Elazığ’da taraftarla buluştu.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:19
Beşiktaş’ın şampiyonluk kupası Elazığ’da

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kara Kartal’ın kupası il il dolaşmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların kupası son olarak Elazığ Kartal Yuvası Mağazası’nda, Elazığlı taraftarlarla buluştu. Bir gün süreyle Elazığ’da kalacak olan şampiyonluk kupasına taraftarlar da yoğun ilgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi.

Beşiktaş’ın kupalarını Anadolu’daki taraftarlarıyla buluşturduğunu söyleyen Elazığ Kartal Yuvası Mağaza Müdürü Ferhat Karakalem, “Bu sene Allah yine bize nasip etti şampiyonluğu. İnşallah önümüzdeki sene Fikret Orman’ın önderliğinde taraftarlarımıza UEFA Kupası’nı sergileriz. Taraftarlarımızın yoğun ilgisi var. Gelip kupayla birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Gün boyu burada sergileniyor. Tüm Türkiye’yi 50 günde gezdikten sonra tekrar müzeye dönecek" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kupasının yarın da Kayseri’de sergileneceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:19
  1. Beşiktaş
  2. Türkiye
  3. Kayseri
  4. Elazığ
  5. Fikret Orman
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