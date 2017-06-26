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Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Bodrum'da

Beşiktaş taraftarları, yakından görmenin sevincini yaşadıkları şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:59
Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Bodrum'da

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu lider tamamlayan Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası, siyah beyazlı kulüp tarafından Konacık Mahallesi'ndeki Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarla buluşturuldu. Taraftarlar, cam koruma içerisinde muhafaza edilen kupanın yanında hatıra fotoğrafı çektirip, öz çekim yaptı. Kupayı görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar birbirleriyle yarıştı.

Kupayı korumakla görevlendirilen güvenlik personelinin, kupanın çevresinden ayrılmadıkları dikkati çekti.

Kendileri için özel bir gün olduğunu belirten mağazanın işletmecisi Tarık Keleş, "Bu bizim için çok anlamlı bir kupa, 3’üncü yıldızı taktığımız çok özel bir kupa. Bu kupanın buraya gelmesinde emeği geçen yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi. 

Türkiye turu kapsamında Bodrum'a getirilen şampiyonluk kupasının bir sonraki durağının ise Marmaris olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 22:59
  1. Beşiktaş
  2. Türkiye
  3. Muğla
  4. Marmaris
  5. Bodrum
  6. Konacık
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