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''Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde yaptıkları muazzam''

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack çarpıcı açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2018 Salı 13:59
''Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde yaptıkları muazzam''

Siyah-beyazlı ekipte 1997-1998 yıllarında görev yapan Toshack, AA muhabirine Beşiktaş’ın Bayern Münih karşısındaki şansını değerlendirdi.

Beşiktaş’ın 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmada teknik direktör olan Toshack, geçmiş döneme göre siyah-beyazlı ekibin Alman ekibi karşısında daha iyi konumda olduğunu dile getirdi.

Bayern Münih ile geçmişte çok zor dönemde eşleştiklerini belirten Toshack, "Rakiple yaptığımız iki maçı da 2-0’lık skorlarla kaybetmiştik. Şu anki Beşiktaş, Bayern Münih’i yenip tur atlamaya benim dönemime göre daha yakın. Yine de işi gerçekten çok zor. Umarım yanılırım. Bayern Münih, Almanya’nın bir numaralı kulübü." dedi.

Beşiktaş’ı bu sezon çok iyi takip edemediğini vurgulayan John Benjamin Toshack, "Ancak Şampiyonlar Ligi skorlarını yakından takip ettim. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde yaptıkları muazzam. Herkesin başaramayacağı şeyleri gerçekleştirdiler. Kimsenin beklemediği şeyleri başardılar. Umarım yine şampiyon olurlar." diye konuştu.

"Beşiktaş’ın çok iyi teknik direktörü var"

Siyah-beyazlı ekipte yeniden görev yapmak isteyip istemeyeceği sorusunu yanıtlayan Toshack, artık kendisinin kariyerini tamamladığını söyledi.

Artık torunlarıyla ilgilendiğini vurgulayan Toshack, "Tabii ki Beşiktaş’ta çalışmayı çok isterim ama benim için bitti. Beşiktaş’ın da çok iyi bir teknik direktörü var. Çok iyi işler yaptığı için böyle bir şey gerektirmez." ifadelerini kullandı.

Bir ödül töreni için Türkiye’ye gelen Toshack, yeniden İstanbul’da bulunmanın kendisini mutlu ettiğini kaydederek, "Türkiye’ye ve İstanbul’a dönmek müthiş. Beşiktaş ile ilgili güzel anılarım var. Türk insanı çok iyi. Her geldiğimde anılarım canlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 13:59
  1. John Benjamin Toshack
  2. Beşiktaş
  3. Bayern Münih
  4. Şampiyonlar Ligi
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