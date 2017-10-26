Beşiktaş'ın rakibi, penaltılarda yıkıldı

Almanya Kupası 2. turunda Leipzig ile Bayern Münih karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Leipzig'te Naby Keita, 45 ve 53. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Leipzig karşılaşmanın 68. dakikasında Emil Forsberg'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gole yanıt Bayern Münih'ten gecikmedi ve 73. dakikada Thiago ile skora denge geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele uzatmalara kaldı. Uzatmalardan da gol sesi çıkmadı ve tur atlayan tarafı penaltılar belirledi.

Leipzig, Almanya Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Bayern Münih'e penaltılarda 5-4 yenildi ve elendi. Bayern Münih 5 penaltıyı da gole çevirirken Leipzig'de son penaltıyı Timo Werner kaçırdı. Bayern 3. tura yükseldi.