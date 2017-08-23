Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Pepe: Şampiyonlar Ligi’nde hedef gruptan çıkmak

Pepe, Vodafone Park’ta düzenlenen imza gününde siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Yıldız oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerinin gruplardan çıkmak olduğunu söyledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:30
Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Pepe: Şampiyonlar Ligi’nde hedef gruptan çıkmak

Beşiktaş’ın Real Madrid’den transfer ettiği yıldız oyuncu Pepe, Vodafone Park Kartal Yuvası Mağazası’nda düzenlenen imza gününde Beşiktaşlı taraftarlarla buluştu.

Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen siyah-beyazlı taraftarların stat çevresinde uzun kuyruklar oluşturduğu imza gününde izdiham yaşandı. Portekizli oyuncu, taraftarların formalarını imzalayıp birlikte fotoğraf çektirdi.

''KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM''

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, “Hepsine tek tek çok teşekkür ederim. Benim için önemli bir an. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Onlarla burada beraber olmak benim için çok güzel” şeklinde konuştu.

''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''

Tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Tabii ki Real Madrid’e karşı oynamak güzel olurdu ama son senelerin en zor takımı. Çok zor olurdu. Hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:30
  1. beşiktaş
  2. pepe
  3. futbol
  4. spor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık uyardı! Bayram temizliği yapacaklar dikkat
    1. Bakanlık uyardı! Bayram temizliği..
    2. PTT'den flaş 'bayram' açıklaması! Açık..
    3. İdamına 4 saat kala...
    4. Kılıçdaroğlu'ndan flaş talep!
    5. FETÖ'cü Emre Uslu emretti, Meral..
    6. Şerden hayır çıktı! Trabzon’dan..
    7. Milli Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşı..
    8. 7 gün önce ortadan kaybolan kız..
    9. İstanbullular dikkat! Saat 19:00'da..
    10. Bahçeli yarın konuşacak
    11. TIP'ta milli dönem! O ilaçlar Artık..
    12. Şırnak'ın Cizre ilçesinde araçta aslan..
    13. Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi..
    14. Çamlıca gişelerinde serbest geçiş..
    15. Amanoslar'da çatışma çıktı
    16. Malkara FETÖ davası devam ediyor
    17. Manisa’da FETÖ operasyonu 20 kişi..
    18. FETÖ’cü karı-koca saklandıkları evde..
    19. MHP'den kritik duyuru! Yarın sabah...
    20. Wayne Rooney'den şok karar! Bunu kimse..
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam