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Beşiktaş'ın pankartına Bursaspor'dan cevap

Dün Alanyaspor maçında Beşiktaşlı taraftarların açtığı ve tepkilere neden olan pankarta Bursaspolu taraftarlardan cevap geldi.

29 Ekim 2017 Pazar 21:45
Beşiktaş'ın pankartına Bursaspor'dan cevap

Beşiktaşlı taraftarların dün oynanan Alanyaspor maçında açtığı "Alemlerin Efendisi Beşiktaş" pankartı tepkilere neden oldu.

Söz konusu pankarta Bursasporlu taraftarlardan cevap geldi.

Antalyaspor'u konuk eden yeşil-beyazlılarda taraftarlar, "Alemlerin Efendisi Hz. Muhammed" ifadelerinin yer aldığı pankartı, maç öncesi tribüne astı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 21:45
  1. Beşiktaş
  2. Bursaspor
  3. pankart
  • ALLAHTAN BASKA EFENDI YOKTURALLAHTAN BASKA EFENDI YOKTUR23 dk önce
    Alemlerin tek efendisi Allah tir muhammed islam dininin elcisi ve bir olumlu bir insandir.bursaspor cok buyuk ahlaksizlik yapmis ne hadlerine Allahin uzerinde efendi yoktur ve muhammed sadece sunnilerin elcisidir.yaziklar olsun bursa iste bu kafa tehlikeli bursaspor tribunu bu sezon kapatilsin.
  • Ruhi Ruhi 36 dk önce
    Bir besiktasli olarak utanç duydum o pankartan
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