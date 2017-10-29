Beşiktaş'ın pankartına Bursaspor'dan cevap
Dün Alanyaspor maçında Beşiktaşlı taraftarların açtığı ve tepkilere neden olan pankarta Bursaspolu taraftarlardan cevap geldi.29 Ekim 2017 Pazar 21:45
Beşiktaşlı taraftarların dün oynanan Alanyaspor maçında açtığı "Alemlerin Efendisi Beşiktaş" pankartı tepkilere neden oldu.
Söz konusu pankarta Bursasporlu taraftarlardan cevap geldi.
Antalyaspor'u konuk eden yeşil-beyazlılarda taraftarlar, "Alemlerin Efendisi Hz. Muhammed" ifadelerinin yer aldığı pankartı, maç öncesi tribüne astı.