Beşiktaş'ın Mesias için yaptığı son teklif!

Beşiktaş, stoper Manoel Messias için sıcak saatler yaşıyor. Kartal, Cruzeiro'nun 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli talebi üzerine 4 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak Brezilya kulübü, indirime yanaşmayınca siyah-beyazlılar, tekliflerini Rhodolfo+3 milyon Euro olarak güncelledi. Cruzeiro'nun Rhodolfo'nun bonservisini 1.5 milyon Euro sayıp, 4.5 milyon Euro istemesi üzerine, Beşiktaşlı yöneticiler, daha fazla rakam yükselsetemeyeceklerini belirtip beklemeye geçti.
Eklenme: 28 Aralık 2016, 09:13
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