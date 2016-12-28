Beşiktaş'ın Mesias için yaptığı son teklif!

Beşiktaş, stoper Manoel Messias için sıcak saatler yaşıyor. Kartal, Cruzeiro'nun 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli talebi üzerine 4 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak Brezilya kulübü, indirime yanaşmayınca siyah-beyazlılar, tekliflerini Rhodolfo+3 milyon Euro olarak güncelledi. Cruzeiro'nun Rhodolfo'nun bonservisini 1.5 milyon Euro sayıp, 4.5 milyon Euro istemesi üzerine, Beşiktaşlı yöneticiler, daha fazla rakam yükselsetemeyeceklerini belirtip beklemeye geçti.