Beşiktaş'ın maçları Çin'de yayınlanacak

Geldiğimzi noktada Türkiye'de belirli yerdeyiz. Artık dünyada da taraftar kazanmak istiyoruz. Hedef pazarlarımızda Beşiktaş ile alakalı faaliyetlerde bulunduk. O ülkelere özgü dergiler yaptık. Çeşitli cafelerde maçlarımızı seyretmelerini sağlıyoruz. Turizm acenteleri ile çalışıyoruz. Schalke ile Çin'de yaptığımız maçı 91 milyon kişi takip etti. Bu bizim için ilk adımdı. Beşiktaş'ın lig maçları artık Çin'de de yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi dahil Çin'de 600 milyon kişiye ulaştık. Çin'den de buraya defalarca geldiler, orada hep Beşiktaş haberleri çıkıyor. Come To Beşiktaş'ı taraftarımız buldu. Biz de bunu destekledik, tüm dünyaya yayınladık. Transfer videolarımız ses getirdi. Come To Beşiktaş kampanyası 1.2 milyar kişiye ulaştı. ComeTo Beşiktaş'ı bir adım öteye taşıyacak bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyanın yayılması için taraftarımızdan destek bekliyoruz. Yeni kampanyamızda dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkese gel diyoruz. Mevlana'dan esinlenerek bu kampanyayı başlatıyoruz. "Gel, gel. Kim olursan gel"