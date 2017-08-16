Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş’ın kutlamalarında yaralanan genç anlattı

Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında yaşanan kazada bacağı kesilen bankacı Samet Bakan, olay anını “O an ayakta duruyordum. Kesinlikle oturup ayaklarımı tekneden sarkıtmadım” diye anlattı

16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:47
Beşiktaş’ın kutlamalarında yaralanan genç anlattı

İstanbul Boğazı’nda 3 Haziran’da yapılan Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında yaralanan ve sağ bacağını kaybeden bankacı Samet Bakan (31), Habertürk’ten Hüseyin Şentürk'e konuştu. Sol bacağı 14 ameliyat sonrası kesilmekten kurtarılan ve 2.5 aydır hastanede tedavisi süren Samet Bakan olay anını, “Kutlamalar için bir arkadaşım tekne kiralamıştı. Takımın bulunduğu tekneyi takip ederken bir başka tekne bize çarptı. Kaza anında teknenin sağ tarfında ayakta duruyordum. Diğer tekne bize vurur vurmaz, kendimi geriye atıp kaçmak istedim. Kesinlikle oturup ayaklarımı tekneden sarkıtmadım. İki ayağım da sıkışmıştı. Ayaklarımın parçalandığını görünce bir daha bakamadım. Kendimden geçmişim. Hastaneye kaldırıldım. Sağ bacağım diz altından kesildi. Günler sonra sağ ve sol bacağımda, bana çarpan tekneden kalan boya kalıntıları çıkartıldı. 14 ameliyat sonrası 4 santim kısalan sol bacağım kesilmekten kurtarıldı. Şu an ayağımın üzerine henüz basamıyorum” diye anlattı.

Normalde eşi Deniz’i kan tuttuğunu ancak kaza anında en büyük desteği kendisine onun verdiğini söyleyen Bakan, “Daha 9 aylık evliyim. Evliliğimizin ilk yazında böyle bir kaza yaşadım. Kazadan sonra birbirimize daha sıkı bağlandık. En büyük desteği ondan gördüm. Hayatımız kaldığı yerden devam edecek. Bunu bir sınav gibi gördük” dedi.

Kaza sırasında Alkollü olduğu yönündeki iddiaları da yalanlayan Balkan, “Ben o gün niyetliydim yani oruç tutuyordum. Teknede zaten alkol de yoktu. Ramazan ayı nedeniyle arkadaşlarımda alkol almamıştı” diye konuştu. Kazadan sonra ziyaretine Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin geldiğini belirten Samet Bakan, Beşiktaş’ın maçlarını izlemeye devam edeceğini kaydetti. Bakan, kaza nedeniyle ihmali olanların da cezalandırılması gerektiğini söyledi. Kazayla ilgili soruş-turmanın ise devam ettiği, kazada yaralanan Özlem Ger Gürel’in durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:47
  1. Beşiktaş
  2. Beşiktaş şampiyonluk
  3. Alkol
  4. Ramazan
  5. İstanbul
  6. Habertürk
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne nasıl başladı?
    1. Borsa güne nasıl başladı?
    2. İstanbul Zeytinburnu tramvay hattı..
    3. Başakşehir Sevilla maçı hangi kanalda?
    4. Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    5. Bursa'da bakkalı öldüren çobandan..
    6. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
    7. Telefondan bu uygulamaya girenler..
    8. Yılın annesi iken şehit annesi oldu
    9. Genelkurmay paylaştı! Kuzey Irak'tan..
    10. Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7..
    11. Tödürge gölünde 4 bin yıl önce..
    12. Beşiktaş'ın yıldızına Kayserispor..
    13. Aykut Kocaman, Gomis'i van Persie..
    14. İstanbul'da jandarmadan sosyal medya..
    15. Darbeci FETÖ’den tutuklu sanığın..
    16. Boyko Şenol Güneş'e sitem!
    17. AYM’den taksimetre cezasına iptal kararı
    18. Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık planı
    19. Boyko'dan Güneş'e şok sözler!..
    20. Brexit: İngiltere hükümeti, İrlanda..
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...