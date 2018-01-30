Beşiktaş'ın konuğu Gençlerbirliği

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalacak.



Bu sezonki Türkiye Kupası serüvenine 5. turda Grandmedical Manisaspor ile eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, rakibini 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi.



Son 16 turunda Osmanlıspor'un rakibi olan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.



Bu karşılaşmanın rövanşı ise 6 Şubat'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.



BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ



BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Vida, Medel, Caner, Lens, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Uğur, Politevich, Alper, Scekic, Guidileye, Aydın, Sessegnon, Deniz, Paraiba

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat



STAT: Vodafone Park

HAKEM: Serkan Çınar

SAAT: 20.30