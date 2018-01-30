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Beşiktaş'ın konuğu Gençlerbirliği

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

30 Ocak 2018 Salı 10:22
Beşiktaş'ın konuğu Gençlerbirliği

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalacak.

Bu sezonki Türkiye Kupası serüvenine 5. turda Grandmedical Manisaspor ile eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, rakibini 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Osmanlıspor'un rakibi olan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 6 Şubat'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Vida, Medel, Caner, Lens, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Uğur, Politevich, Alper, Scekic, Guidileye, Aydın, Sessegnon, Deniz, Paraiba
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Serkan Çınar
SAAT: 20.30

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:22
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