Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.18 Ağustos 2017 Cuma 20:58
Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Alper Ulusoy
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN SPORTS
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veignau, Pavelka, Sadiku, Neumayr, Murillo, Trezeguet, Adem Büyük.
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş