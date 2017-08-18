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Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 20:58
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 21.45
YAYIN: beIN SPORTS

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veignau, Pavelka, Sadiku, Neumayr, Murillo, Trezeguet, Adem Büyük.
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 20:58
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