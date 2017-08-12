Beşiktaş'ın gözdesi Domagoj Vida için resmi açıklama

Dinamo Kiev'in teknik direktörü Aleksandr Khatskevich Zirka'yı 3-0 mağlup ettiği maçın kadrosuna Vida'ya almama sebebini açıkladı.

"TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYOR"

Maçın ardından açıklamalar yapan Khatskevich, "Vida'ya izin verdik. Bir kulüple transfer görüşmeleri yapıyor. Kararı o verecek" ifadelerini kullandı.

Kariyerine Hırvatistan'ın Osijek takımında başlayan Vida, daha sonra Dinamo Zagreb ve Bayer Leverkusen formaları giydi. Son 6 sezondur Dinamo Kiev formasi giyen 28 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezon Ukrayna ekibinde 39 maça çıktı, 4 gol attı. Bu sezon ise, Kiev'in oynadığı 7 maça da ilk 11'de başladı. Vida 47 kez de Hırvat Milli Takımı'nda görev yaptı.