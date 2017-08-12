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Beşiktaş'ın gözdesi Domagoj Vida için resmi açıklama

Beşiktaş'ın ilgilendiği Vida için Dinamo Kiev'den flaş açıklama geldi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:24
Beşiktaş'ın gözdesi Domagoj Vida için resmi açıklama

Dinamo Kiev'in teknik direktörü Aleksandr Khatskevich Zirka'yı 3-0 mağlup ettiği maçın kadrosuna Vida'ya almama sebebini açıkladı.

"TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYOR"

Maçın ardından açıklamalar yapan Khatskevich, "Vida'ya izin verdik. Bir kulüple transfer görüşmeleri yapıyor. Kararı o verecek" ifadelerini kullandı.

Kariyerine Hırvatistan'ın Osijek takımında başlayan Vida, daha sonra Dinamo Zagreb ve Bayer Leverkusen formaları giydi. Son 6 sezondur Dinamo Kiev formasi giyen 28 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezon Ukrayna ekibinde 39 maça çıktı, 4 gol attı. Bu sezon ise, Kiev'in oynadığı 7 maça da ilk 11'de başladı. Vida 47 kez de Hırvat Milli Takımı'nda görev yaptı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:24
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