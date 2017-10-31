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Beşiktaş’ın gol silahı 'Cenk'

Beşiktaş’ın Monaco karşısındaki en önemli kozlarından biri UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan üç maçta üç gol atan Cenk Tosun olacak.

31 Ekim 2017 Salı 11:12
Beşiktaş’ın gol silahı 'Cenk'

Beşiktaş, Devler Ligi G Grubu dördüncü maçında yarın 20.00’de Fransız ekibi Monaco’yu ağırlayacak. Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonuna üçte üç yaparak başlayan siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ta Monaco’yu da mağlup ederek gruplarda en yüksek puana ulaşan Türk takımı olma peşinde.

CENK TOSUN TAKIMINI SIRTLIYOR

Beşiktaş’ta bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Cenk Tosun, yarınki mücadelede de Şenol Güneş’in en büyük kozlarından biri olacak. Siyah-beyazlı takımın bu sezon oynadığı 14 maçın 12’sinde ilk on birde sahaya çıkan Cenk Tosun, 8 gole imza attı. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan üç maçta da 11’de yer alan Cenk, Porto ağlarını 1, Monaco ağlarını ise 2 kez sarsarak 3 gol kaydetti ve toplanan 9 puanın mimarlarından oldu.

NEGREDO'YA FORMAYI UNUTTURDU

26 yaşındaki Cenk Tosun, sezon başında kadroya katılan İspanyol golcü Alvaro Negredo’ya formayı unutturdu. İmza töreninde bu sezon en az 35 gole imza atacağını belirterek iddialı açıklamalar yapan Negredo, Cenk Tosun’dan formayı kapamadı. 32 yaşındaki forvet ligde sadece 3 maçta ilk on birde sahaya çıkarken, Şampiyonlar Ligi’nde ise sadece 21 dakika süre alabildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 11:12
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